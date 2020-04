UOKiK zwrócił się do 100 podmiotów. Sprawdzi ich politykę cenową

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK



Czy najwięksi producenci żywności i sieci handlowe wykorzystują w czasie epidemii swoją przewagę negocjacyjną wobec kontrahentów? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi to w postępowaniach wyjaśniających. Płynność finansowa na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw jest teraz szczególnie ważna – mówi prezes Urzędu.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania, w których sprawdzi, czy największe podmioty z sektora rolno-spożywczego płacą na czas rolnikom, dostawcom i innym kontrahentom. Zbada również, czy polityki handlowe i cenowe nie zmieniły się w okresie epidemii na niekorzyść mniejszych kontrahentów. Prezes UOKiK zwrócił się o wyjaśnienia w tym zakresie do blisko 100 przedsiębiorców – działających w Polsce sieci handlowych oraz największych producentów w branżach mięsnej, mleczarskiej, przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż i roślin oleistych.

- W czasie epidemii zapotrzebowanie na żywność znacząco nie zmalało, dlatego tak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie sektora rolno-spożywczego. Szczególnie istotne jest zachowanie płynności finansowej przez podmioty na każdym szczeblu łańcucha dostaw żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski wymaga dotrzymania terminów płatności pomiędzy kontrahentami, podobnie zapewnienia transparentnych warunków umów i niewykorzystywania obecnej sytuacji do wywierania presji na mniejszych dostawców. Zweryfikujemy w tym zakresie praktyki największych graczy rynkowych tak, aby zadbać o uczciwe relacje handlowe pomiędzy nimi – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z przepisami maksymalny czas na uregulowanie zobowiązania nie powinien być co do zasady dłuższy niż 60 dni od dostawy towaru lub doręczenia faktury. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w umowie przewidziano krótszy czas na dokonanie zapłaty, to jest on wiążący. Po upływie terminu umownego lub też przewidzianego w przepisach prawa dostawcy przysługują odsetki.

Wszczęte postępowania prowadzone są w ramach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Toczone są w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Celem prezesa UOKiK jest sprawdzenie, w jaki sposób najwięksi przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków zapłaty dostawcom oraz czy nie stosują innych form wykorzystywania przewagi względem mniejszych podmiotów. W przypadku identyfikacji takich praktyk – priorytetem Urzędu jest ich sprawne wyeliminowanie z rynku.

- Od większych przedsiębiorców oczekuje się większej odpowiedzialności za kontrahentów, mają oni w tym okresie dużo większe możliwości sprawnego funkcjonowania na rynku niż inne branże gospodarki. Zależność mniejszych podmiotów może rodzić pokusę do wywarcia presji na dodatkowe korzyści ekonomiczne ze strony większych graczy, na co nie można się zgodzić. W najbliższych tygodniach zweryfikujemy zachowania przedsiębiorców na rynku rolno-spożywczym. Oczekuję, że działania Urzędu udrożnią przepływy pomiędzy przedsiębiorcami, zaś ewentualne niedozwolone praktyki zostaną niezwłocznie wyeliminowane bez sięgania po środki administracyjne. Zachęcam przedsiębiorców do dobrowolnej weryfikacji swoich praktyk w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji – warto do relacji handlowych z kontrahentami podejść uczciwie i odpowiedzialnie – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK zachęca rolników i małych dostawców do zawiadomienia anonimowo urzędu, jeżeli kontrahent zmienił warunki współpracy lub nie płaci w terminie.