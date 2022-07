Usługa "Wpłacaj na kartę" w salonach Empik

Dzięki nowej funkcji w terminalach Polcard from Fiserv, użytkownicy kart Mastercard będą mieli możliwość wpłaty pieniędzy na swoje konto bankowe podczas płacenia kartą za zakupy w sieci salonów Empik.

Usługa umożliwia szybkie i wygodne wpłaty gotówki, bez konieczności odwiedzania placówek bankowych czy korzystania z wpłatomatów.

– W ramach współpracy z Mastercard oraz PolCard from Fiserv, salony Empik i Papiernik by Empik zyskują dodatkową funkcję. Dzięki usłudze Cash2Card mogą również wpłacić pieniądze na konto, bez żadnych dodatkowych opłat. Nasi klienci chętnie korzystają z nowych rozwiązań - jesteśmy więc przekonani, że obok licznych innowacji, takich jak usługa mobile self-checkoutu Premium Pay&Go czy nowoczesne metody płatności, Cash2Card to kolejne udogodnienie, które spotka się z ich pozytywnym odbiorem – mówi Karol Ignatowicz, dyrektor ds. e-commerce i zarządzania wartością klienta w Empiku.

Wpłatomat i terminal w jednym

Korzystanie z Cash2Card, jest podobne do znanego już konsumentom cashback’u, czyli usługi „Płać kartą i wypłacaj”. Chcąc wpłacić gotówkę na swoje konto, klient powinien zasygnalizować to sprzedawcy przy kasie. Pracownik odbierze od niego gotówkę, która ma trafić na konto, przeliczy, upewniając się, że otrzymał odpowiednią kwotę, a następnie wprowadzi ją do systemu kasowego. Następnie wystarczy zbliżyć lub włożyć kartę do terminalu i zatwierdzić transakcję kodem PIN.



Przy korzystaniu z usługi Wpłacaj na kartę, zgodnie z polskimi wymogami prawnymi, konsument musi też podać swoje dane – imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz datę jego ważności – legitymując się przy kasie dowodem osobistym lub paszportem. Po zakończeniu transakcji, klient sklepu otrzyma od sprzedawcy wydrukowane potwierdzenie wpłaty na konto, a pieniądze pojawią się po zaksięgowaniu przez bank obsługujący kartę – proces ten odbywa się zazwyczaj zaraz po dokonaniu wpłaty, jednak zależy to od banku-wydawcy. Maksymalną kwotą, którą można wpłacić w salonach Empik i Papiernik by Empik, jest 1 000 zł. Jest to zarówno ograniczenie jednorazowych wpłat, jak i dzienny limit.

Usługa Wpłacaj na kartę jest dostępna dla posiadaczy wszystkich kart płatniczych Mastercard z wyłączeniem kart banku Citi Handlowego.



– Innowacja w przekształcaniu terminala płatniczego w wielofunkcyjne urządzenie płatnicze, które realizujemy wspólnie z Mastercard, Żabką a teraz także Empikiem, są dla nas bardzo istotne i stawiamy je jako jeden z naszych głównych priorytetów. Do działania i nowych ulepszeń naszych produktów napędzają nas pozytywne doświadczenia podczas płatności u klientów PolCard from Fiserv oraz to, że dzięki takim pracom modernizacyjnym jesteśmy w stanie stale poprawiać obsługę procesu płatności – mówi Tomasz Przepiórka, dyrektor departamentu klientów korporacyjnych, PolCard from Fiserv.

Usługa Wpłacaj na kartę (Cash2Card) jest dostępna w ponad 300 salonach sieci Empik i Papiernik by Empik na terenie całej Polski. Dzięki tej współpracy, aktualnie obok ponad 9 000 wpłatomatów, Polacy mają do dyspozycji ponad 8 000 punktów handlowych.