Ustawa kaucyjna na jesień. Czy to się uda?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ustanawiającej w Polsce system kaucyjny na wybrane rodzaje opakowań na napoje, w tym opakowania szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l.

Nowe obowiązki dla tysięcy polskich sklepów

Zgodnie z projektem system kaucyjny będzie bezparagonowy. Oznacza to, że w celu odzyskania wcześniej uiszczonej kaucji użytkownik końcowy nie będzie musiał okazywać paragonu podczas zwracania opakowania lub odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym.

Zaproponowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Konsumenci będą mogli oddać opakowanie w dowolnej jednostce handlowej, która przystąpi do systemu.

Kiedy ustawa kaucyjna trafi do Sejmu?

- Projekt ustawy ustanawiającej w Polsce system kaucyjny był przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów podczas posiedzenia 9 lutego br. Od prac na najbliższych etapach (komisja prawnicza, Rada Ministrów) zależy jak szybko projekt trafi do Sejmu. Zakłada się, że przepisy wejdą w życie w III kwartale br. - informuje nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przypomnijmy, że największe organizacje przedsiębiorców reprezentujące producentów napojów apelują do Premiera o jak najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), stanowiącej ramy prawne dla powstania systemu kaucyjnego w Polsce.

- Dalsze blokowanie ustawy i ewentualne jej nieuchwalenie w tej kadencji Sejmu oznacza wprost, że zamiast uruchomić system w roku 2025, Polska zrobi to nie wcześniej niż w roku 2030. To zupełnie niepotrzebne i szkodliwe dla środowiska i gospodarki opóźnienie. Wpłynie też na koszty produkcji, ceny i konkurencyjność branży napojowej, bo za niezrealizowanie poziomów zbiórki opakowań grożą wysokie karne opłaty. Bez systemu kaucyjnego producenci będą musieli również kupować recyklat w innych krajach, gdzie systemy kaucyjne już funkcjonują lub w najbliższym czasie zostaną uruchomione. – alarmował niedawno Andrzej Gantner – wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.