Utwór Artura Rojka i braci Kacperczyk w kampanii Grant's

Marka Grant's znalazła inspirację w tym niesamowitym utworze, który doskonale odzwierciedla wartości, jakimi się kieruje. Ta inspiracja zaowocowała stworzeniem alternatywnej wersji klipu "Syn okiennika", który wpasowuje się w kampanię "Ekipa na Życie". Ta kampania to manifestacja mocy ekipy i wyjątkowej więzi, której znaczenie Grant’s podkreśla od zawsze. Marka, która tworzy wyjątkową whisky, uświadamia nam, że sukcesy nie są dziełem jednej osoby, ale efektem wspólnych wysiłków wielu twórców. "Ekipa na Życie" inspiruje nas do trzymania się razem, do budowania ekipy, która nie tylko wesprze w trudnych chwilach, ale również doda blasku i radości w każdej przeżytej wspólnie chwili.

Premiera utworu "Syn okiennika" jest nie tylko muzycznym wydarzeniem, towarzyszy mu także pełna pasji alternatywna wersja teledysku, którą można obejrzeć na profilu Facebook marki Grant’s https://www.facebook.com/GrantsWhiskyPolska/posts/634807935345733.

Utwór „Syn okiennika” jest jednym z utworów na nowej płycie braci Kacperczyk "Pokolenie Końca Świata", która ujrzała światło dzienne 23 czerwca.