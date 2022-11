Użytkownicy Instagrama będą mogli sprzedawać NFT

Niedawno uruchomiona funkcja w aplikacji - Digital Collectibles jest dostępna w 100 krajach i umożliwia użytkownikom łączenie cyfrowych portfeli z własnymi lub zakupionymi NFT. Połączone cyfrowe tokeny mogą być wyświetlane na profilu z użyciem specjalnego efektu “migotania”, który wskazuje ich autentyczność.

Najnowsza aktualizacja pozwoli tworzyć własne cyfrowe przedmioty i sprzedawać je zarówno na Instagramie, jak i poza platformą, dostarczając narzędzi do tworzenia i sprzedaży NFT. Usługa początkowo zostanie uruchomiona na blockchainie Polygon i będzie pośród niewielkiej grupy twórców w USA i kilku innych.

Instagram wprowadza funkcje sprzedaży NFT

Decyzja Instagrama o wprowadzeniu funkcji sprzedaży NFT bezpośrednio przez platformę jest kolejnym krokiem wprowadzającym Web3 do mainstreamu. Niewymienialne tokeny cyfrowe, choć jeszcze niepopularne w Polsce, zyskują coraz większe grono zwolenników m.in. za Oceanem. Koncept samego NFT jest bardziej złożony - użytkownicy kupując NFT poza samym tokenem zyskują bilet wstępu do społeczności. W efekcie otwierając wiele możliwości biznesowych, co dla wielu jest nadrzędnym celem tej inwestycji, mówi Marta Naser, właścicielka marki biżuteryjnej martanaser.pl, która wprowadza swoje produkty do NFT.

Instagram ma również w planach wprowadzenie wyświetlania cyfrowych kolekcji wideo i dodanie obsługę blockchainu Solana i portfela Phantom. Wcześniej platforma obsługiwała blockchainy Ethereum, Polygon i Flow, a także połączenia z portfelami stron trzecich, w tym Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet i Dapper Wallet.

Meta nie będzie pobierać opłat

Meta ​​nie będzie pobierać opłat za wyświetlanie i udostępnianie cyfrowej kolekcji kolekcjonerskiej na Instagramie lub Facebooku oraz nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat za sprzedaż cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich do co najmniej 2024 roku. Dodała jednak, że „cyfrowe zakupy kolekcjonerskie dokonywane w ramach Instagrama w systemach operacyjnych Android i iOS podlegają stosownym opłatom w sklepie z aplikacjami."

Ponadto platforma zobowiązała się, że ani twórcy, ani kolekcjonerzy nie będą musieli płacić opłat tzw. gas fee czyli opłaty wymaganej do pomyślnego przeprowadzenia transakcji w kryptowalutach obsługujących, czyli Ethereum, Polygon lub Solano.

Co może być NFT?

NFT to nie tylko znane wszystkim grafiki ale również digital fashion, który jest dynamicznie rosnącym trendem wyjątkowo doceniany przez Z-etki. Motywacje posiadaczy takich dóbr cyfrowych – głównie z branży mody – zbadał Boston Consulting Group (BCG) we współpracy z Vogue Polska. Z badania wynika, że dla ponad połowy zainteresowanych kupnem mody cyfrowej w formie NFT, to nie tylko inwestycje, ale również sposób na wyrażanie siebie, a dla jednej trzeciej - metoda kreowania swojego wizerunku w sieci. W modę cyfrową, ubrania w metaversum wchodzą coraz częściej największe marki modowe (m.in. Adidas czy Nike) i światowe domy mody (m.in. Gucci, Dolce Gabanna). Sprzedają cyfrowe odpowiedniki produktów dostępnych w tradycyjnych sklepach m.in. sneakersy, ubrania. Według raportu BCG i Vogue, spośród 120 największych domów mody 25 wypuściło swoje własne NFT.