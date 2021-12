Użytkownicy programu MOYA Firma będą mogli tankować w całej Europie

Karty TFC akceptowane są na ponad 8 tys. stacjach w 18 krajach Europy. Celem zakupu tej spółki przez Anwim S.A. jest zaoferowanie użytkownikom programu flotowego MOYA Firma możliwości tankowania w całej Europie, rozliczenie opłat drogowych oraz szybki i prosty zwrot podatku VAT i akcyzy za zakupione zagranicą paliwo.

- Pozyskanie spółki The Fuel Company Holding BV pozwoli Anwim S.A. znacznie zwiększyć zasięg i poszerzyć katalog usług dla klientów flotowych. Dzięki temu nasza oferta będzie bardziej kompleksowa i atrakcyjna dla obecnych użytkowników programu MOYA Firma, którzy świadczą usługi transportowe także poza granicami kraju. Liczymy też, że dzięki przejęciu TFC znacznie przyspieszymy pozyskiwanie nowych klientów i tym samym znacznie zwiększymy nasze udziały na krajowym rynku flotowym. Oczywiście, będziemy nadal rozwijać ofertę TFC i zwiększać sprzedaż w całej Europie. Mamy w tym zakresie naprawdę duże ambicje. Akwizycja firmy The Fuel Company Holding BV z pewnością jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Anwim S.A. – uważa Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim.

Plany na przyszłość

Plany rozwoju oferty MOYA Firma zakładają wprowadzenie szeregu nowych możliwości, rozwiązań oraz narzędzi, które usprawnią zarządzanie flotą samochodową, ale również pozwolą jeszcze bardziej zoptymalizować wydatki.

- Obecnie w dziale kart flotowych MOYA Firma realizujemy duże projekty rozwojowe, wspomagające sprzedaż oraz inwestycje w modernizację systemów CRM i ERP. Duży nacisk kładziemy na dalszy rozwój aplikacji mobilnej. Dążymy do tego, by była ona jak najbardziej funkcjonalna, intuicyjna i przyjazna dla użytkowników, czyli kierowców i osób zarządzających flotą pojazdów lub właścicieli firm transportowych. Dlatego ostatnio wprowadziliśmy funkcjonalność NFC, która pozwala na szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe telefonem. Opcja ta dostępna jest po aktualizacji androidowej wersji aplikacji MOYA Firma dla telefonów z modułem NFC – mówi Paweł Grzywaczewski.

Co do rozszerzania samej oferty, należy podkreślić, że otwierane są kolejne stacje automatyczne – przeznaczone dla klientów flotowych. Lokalizowane są one zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak i przy ważnych szlakach transportowych – w miejscach, strategicznych z punktu widzenia krajowej i międzynarodowej logistyki.