Używamy jej w kuchni codziennie. Cena podskoczyła o 100 proc.

Hiszpanie głowią się, czym zastąpić oliwę. Przepis na niemal każde danie tradycyjnej kuchni zaczyna się od wlania na patelnię oliwy i dodania czosnku.

Cena butelki oliwy wzrosła o niemal 100 proc.

Teraz prawdziwym wyzwaniem stało się zdobycie tego "płynnego złota".

W Hiszpanii w ciągu kilku miesięcy cena butelki oliwy wzrosła o niemal 100 procent - z pięciu do dziewięciu euro. Ze względu na niski VAT na żywność taniej jest w Portugalii. W związku z tym mieszkańcy z regionów Andaluzji i Galicji, które sąsiadują z Portugalią, jadą po 100 kilometrów do portugalskich supermarketów, by zaoszczędzić - nawet 30 procent na butelce.

