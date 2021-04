Valbon z loterią konsumencką - do wygrania zakupy w LaMania

Valbon rozpoczyna ogólnopolską loterię, fot. mat. pras.

Marka Valbon rozpoczyna ogólnopolską loterię. Co tydzień przez 6 tygodni do wygrania będą luksusowe zakupy, każde o wartości 9 000 zł do wydania w sklepach LaMania oraz codzienne nagrody pieniężne – 5 x 100 zł.

Valbon to ekspert w serach pleśniowych. W tegorocznej, ogólnopolskiej loterii Valbon zwycięzcy nagrody głównej będą mieli przyjemność dokonania zakupów produktów luksusowej marki LaMania, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Mechanizm loterii Valbon jest prosty. Wystarczy kupić ser Valbon w promocyjnym opakowaniu, zachować paragon i zarejestrować kod spod zdrapki na stronie https://www.valbon.pl/loteria-2021/ Im więcej kodów, tym większa szansa na wygraną! W loterii zdobyć można jedną z codziennych nagród pieniężnych o wartości 5 x 100 zł. O wygranej uczestnicy dowiadują się od razu po zarejestrowaniu kodu. Raz w tygodniu przez cały czas trwania loterii do zdobycia są vouchery 9000 zł każdy na luksusowe zakupy w butikach LaMania, do realizacji zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Marka Valbon nie tylko pozwala na delektowaniem się wyśmienitym smakiem sera, lecz także zaprasza swoich konsumentów do ekskluzywnego świata mody i luksusu.

Za przygotowanie i przeprowadzenie loterii odpowiada Grasp Group Sp. z o.o. Od połowy kwietnia loteria zostanie wsparta kampanią digitalową, której zakupu dokonuje Value Media. Działania PR prowadzi agencja Quality PR.