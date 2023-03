Value Media i Labcon z kampanią wielkanocną dla marki Trefl

W ramach modelu house of communication kampanię wspierają spółki Group One. Agencja Labcon (Group One) jest odpowiedzialna za pomysł i realizację projektu we współpracy z influencerami oraz wsparcie w zakresie przygotowania kreacji. Za kampanie programmatic, paid social oraz działania afiliacyjne odpowiada agencja MarTech & e-commerce connected SalesTube (Group One).

Grupa Trefl to jeden z największych producentów puzzli w Europie i wiodący producent gier planszowych w Polsce. Marka tworzy produkty z myślą o dzieciach, młodzieży i całych rodzinach. Zależy jej bowiem na tym, by za pomocą gier, puzzli czy zabawek dostarczać pomysłów na wspólne i ciekawe spędzanie czasu.

Korzyści płynące z rodzinnych i przyjacielskich interakcji zostały podkreślone w wielkanocnej kampanii marki. Trefl promuje w niej gry dziecięce (Rodzina Treflików, Boom Boom), rodzinne (Maga Jaja), towarzyskie (Vabang i Po prostu P) oraz zabawki (Miś Tuptuś).

Działania promocyjne

Działania promocyjne obejmują emisję spotów w TV oraz w kanałach online, promocję w social mediach, reklamy DOOH kupowane w modelu programmatic, a także współpracę z influencerami. W kampanii oprócz standardowych spotów wykorzystywane są wideoinstrukcje emitowane do osób, które wcześniej obejrzały reklamę.

- Dzięki wideoinstrukcji każdy, kto zainteresował się daną grą, od razu otrzymuje jej opis. To taka “wirtualna ulotka”, która utwierdza nas w przekonaniu, że dana gra będzie właściwym wyborem. W kampaniach digital silny nacisk kładziemy na Brand Safety, stąd reklamy skierowane do młodszej grupy emitowane są na platformach i we współpracy z partnerami, którzy mają w tym zakresie największe doświadczenie - You Tube Kids czy Disney Polska - komentuje Aleksandra Pająk, Communication Director Value Media.

Za kampanię odpowiadają spółki Group One działające w modelu house of communication. Działania z zakresu planowania i zakupu mediów koordynuje Value Media. Spółka Labcon jest odpowiedzialna za pomysł i realizację projektu we współpracy z influencerami. Za kampanie programmatic, paid social oraz działania afiliacyjne odpowiada Agencja MarTech & e-commerce connected SalesTube.