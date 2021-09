Vanilla Ice promuje energooszczędne korzystanie z zamrażarki

Vanilla Ice, supergwiazda amerykańskiego rapu lat 90-tych, we współpracy z Samsung Electronics, nagrał nową wersję hitu “Ice, Ice Baby”. Piosenka “Reduce Your Ice, Ice Baby”, zachęca do zwiększenia temperatury w zamrażarce o 1 stopień Celsjusza. Raper przekonuje, że ta drobna zmiana przyczynia się do obniżenia śladu węglowego generowanego przez gospodarstwo domowe, a w skali globalnej pomaga dbać o środowisko.