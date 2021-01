Vans urósł w e-commerce o 53 proc.

fot. Vans

VF Corp, producent butów Vans, zanotował 5,8-proc. spadek przychodów netto w trzecim kwartale 2020 roku. Firma poinformowała, że tymczasowo zamknęła ponad 60 proc. swoich sklepów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz co 10. sklep w Ameryce Północnej.

VF podniósł 27 stycznia swoją całoroczną prognozę przychodów i zysków za rok podatkowy 2021 z 9,1 do 9,2 mld dol., ale jest ona niższa od szacunków rynkowych.

Przychody VF z e-commerce wzrosły o 53 proc., ale to nie wystarczyło, aby zrównoważyć słabą sprzedaż w sklepach. Spółka spodziewa się, że skorygowany zysk na akcję w roku podatkowym 2021 wyniesie około 1,30 dol., czyli 6 centów poniżej oczekiwań analityków z Wall Street. Wcześniej spółka prognozowała na 2021 rok przychody w wysokości co najmniej 9 mld dolarów i zysk na akcję w wysokości co najmniej 1,20 dolara.

VF oczekuje jednak 125 mln dolarów wzrostu przychodów z niedawnego przejęcia marki Supreme. Spółka jest również właścicielem takich marek jak: Lee, Wrangler, Timberland i The North Face.

Przychody netto VF spadły do 2,97 mld dolarów, nie osiągając średniej szacowanej przez analityków wartości 3 mld dolarów. Nawet w okresie świątecznym zainteresowanie zakupami było niewielkie.