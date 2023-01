Veganuary 2023 z Żabką. Co w ofercie?

Więcej roślinnych produktów w Żabce

W trakcie trwania akcji „Jedz, jak lubisz, a my damy ci roślinną opcję” klienci sklepów Żabka mają okazję spróbować produktów w 100% roślinnej marki własnej Plant Hunter, takich jak: gnocchi szpinakowe z kremowym sosem (13,99 zł/szt.), tortilla w stylu latynoskim jak z mięsem i papryczką piri piri (9,99 zł/szt.) czy spaghetti jak bolońskie (11,99 zł/szt.). Dostępne są także roślinne hummusy Dobra Karma – klasyczny (4,60 zł/szt.) i z falafelem (7,99 zł/szt.), płynne przekąski Foodini (w cenie 5,50 zł/250 ml lub 12,50 zł/750 ml przy zakupie 2 szt. z aplikacją Żappka), żelki Haps! w dwóch wariantach smakowych: malinowe z witaminą B12 i wiśniowo-bananowe (3,50 zł/szt. przy zakupie 2 szt.). Alternatywą dla klasycznego i kultowego już Hot Doga jest opcja roślinna z parówką na bazie białka grochu z dodatkiem oleju rzepakowego, błonnika pszennego bezglutenowego oraz przypraw (4,99 zł/szt. przy zakupie z aplikacją Żappka) oraz Wegger, czyli w 100% roślinny burger (5,99 zł/szt. przy zakupie 2 szt.).

Oprócz roślinnej oferty marek własnych dostępne są w asortymencie także m.in.: mleka roślinne, pasty warzywne czy roślinne słodycze.

Więcej o „Jedz, jak lubisz, a my damy ci roślinną opcję” na: https://www.zabka.pl/gazetka-promocyjna

Veganuary - co to za akcja

Veganuary to kampania zapoczątkowana w 2014 roku przez brytyjską organizację pozarządową o tej samej nazwie. Inicjatywa zachęca do wypróbowania w styczniu diety wegańskiej. Jej celem jest także zwiększenie dostępności produktów i potraw roślinnych w sklepach oraz restauracjach. W 2022 roku w Veganuary wzięło udział ponad 629 tys. osób, z czego aż 98 proc. poleciłoby dołączenie do inicjatywy swojemu znajomemu.