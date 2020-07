VIVE Logistics z kontraktem na obsługę logistyczną sieci Biedronka

fot. materiały prasowe

Spółka VIVE Logistics nawiązała współpracę z Jeronimo Martins Polska – właścicielem m.in. sieci sklepów Biedronka. To ważny krok dla rozwoju firmy z branży TSL wchodzącej w skład Grupy VIVE.

Podpisany w tym miesiącu kontrakt zakłada dla operatora obsługę logistyczną sieci sklepów Biedronka, a precyzując proces składowania towarów, kompletacji przesyłek oraz pełną dystrybucję na terenie Polski do magazynów centralnych sieci. Jednym z elementów, które zaważyły na wyborze operatora logistycznego z centrum w Kielcach, była lokalizacja magazynu, który posiada najmniejszą średnią odległość dostawy do rynków sprzedaży.

- Skala naszej działalności – 16 centrów dystrybucyjnych i ponad 3000 placówek w ponad 1100 miejscowościach w Polsce to prawdziwe wyzwanie logistyczne. Poszukujemy partnerów, którzy realnie mogą wspomóc nas w dalszym rozwoju i służeniu klientom Biedronki. Dlatego zdecydowaliśmy się na VIVE Logistics – operatora, który, tak jak Biedronka rozumie rynek i potrafi w pełni indywidualnie podejść do Klienta działającego w tak dynamicznej branży - wyjaśnia Patryk Maciąg, Starszy menedżer ds. Logistyki Kontraktowej w Jeronimo Martins Polska.

- Dla VIVE Logistics jest to kluczowy kontrakt, który wpisuje się w długoterminową strategię firmy. Od początku działalności naszym celem było zbudowanie odpowiednich kompetencji w sektorze FMCG (produkty szybkozbywalne), dlatego prowadziliśmy w tym sektorze intensywne prace rozwojowe. To dobrze przygotowany zespół specjalistów oraz nasze wieloletnie doświadczenie zaowocowały zdobyciem zaufania lidera, które przybliża nas do liderskiej pozycji na rynku TSL – mówi Rafał Wit, Wiceprezes Zarządu VIVE Logistics – Dzięki tej współpracy nasza spółka logistyczna będzie mogła oferować usługę drobnicy do wskazanej sieci i zdobywać kolejne, ważne doświadczenia. W ciągu ostatnich 12 miesięcy sfinalizowaliśmy 5 projektów kompleksowych współpracując z branżami Hi-tech, Industrial oraz FMCG właśnie. Cieszy nas fakt działania na wielu rynkach i otwierania się na różnorodnych Klientów. To bowiem owocuje – odnotowujemy znaczący wzrost sprzedaży oraz zainteresowania naszymi usługami. Współpraca z Jeronimo Martins Polska jest dla nas strategiczna z wielu względów, a zwłaszcza tych rozwojowych. Branża TSL zmienia się bardzo dynamicznie i jestem przekonany, że z takim partnerem osiągniemy wiele – dodaje Rafał Wit.

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem Biedronki - największej sieci detalicznej w Polsce, mającej (na koniec I kwartału 2020 r.) 3010 sklepów zlokalizowane w ponad 1100 miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 25 lat.