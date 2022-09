Volcano przenosi magazyn do Fortress Logistics Park Bydgoszcz

W portfolio spółki VCO S.A. znajdują się dwie marki – Patrol i Volcano. Marka Volcano to odzież casual dla kobiet i mężczyzn projektowana z poszanowaniem środowiska naturalnego i w myśl idei mody zrównoważonej. Ubrania z logo Volcano są oferowane w wielu krajach, w tym m.in. w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, Holandii, Słowacji, Czechach, Ukrainie, Grecji, Izraelu i Kanadzie.

Fortress Logistics Park Bydgoszcz to kompleks magazynowy, którego atutem jest lokalizacja w pobliżu centrum, co zapewnia m.in. dostęp do kadry pracowniczej. Sprawną dystrybucję produktów zapewnia bliskość trasy ekspresowej S10, która łączy się z autostradą A1. W odległości ok. 10 km od parku działa Międzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy. W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.