Vollmart bez sklepu w Siedlcach, ale szykuje nowe lokalizacje

Aktualnie sieć prowadzi swoje placówki w Chełmie, Hrubieszowie, Świebodzinie i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Vollmart zamknął sklep w Siedlcach. Szuka nowej lokalizacji

21 września sieć poinformowała swoich klientów, że w związku z remontem budynku przy ul. 3 Maja 60 w Siedlcach zakupy w sklepie sieci będzie można zrealizować tylko do 24.09. Obecnie firma poszukuje nowej lokalizacji aby wrócić do mieszkańców Siedlec.

Vollmart szykuje nowe sklepy. Gdzie powstaną?

Firma obecnie poszukuje gruntów w Białymstoku, Siedlcach, Jaworznie i Częstochowie. Jakie są wymagania?

Wymagania dotyczące sali:

- Możliwość niezakłóconej pracy sklepu od 08.00 do 23.00 (możliwe późniejsze godziny, w zależności od lokalizacji).

- Powierzchnia sklepu od 600 do 1200 m2.

- Hala sprzedażowa nie składa się z więcej niż 2 sal. Wysokość sufitu od 4 m, zasilanie nie mniej niż 40kW, oświetlenie obiektu co najmniej 400 luksów, dostępność wody (zimnej i gorącej) i kanalizacji.

- Dostępność 2, 3 wejść: główne (dla klientów) i załadunkowe z możliwością podjechania samochodami ciężarowymi i rozładunku towarów (dostawy towarów realizowane są głównie samochodami ciężarowymi), wyjście ewakuacyjne.

- Podłogi równe, na jednym poziomie, bezpyłowe, zmywalne, wytrzymują obciążenie 3 ton/m2 (płytki marmurowe / posadzki betonowe z powłoką polimerową / posadzki betonowe utwardzane toppingiem) na całej powierzchni obiektu handlowego, gwarancja na posadzki minimum 5 lat.

- Ściany, sufit, kolumny wewnątrz obiektu handlowego pomalowane farbą na jasny kolor.

- Pokrycie dachowe nie przepuszcza opadów atmosferycznych.

- Ogrzewanie obiektu, temperatura nie niższa niż +18°С w okresie zimowym, nie wyższa niż +22°С w okresie letnim.

- Możliwość rozmieszczenia kamery chłodniczej o wymiarach 8%-10% od powierzchni sklepu.

- Dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych, obecność alarmu przeciwpożarowego (z certyfikatem wyspecjalizowanej organizacji) itp.

- Obiekt handlowy posiada alarm antywłamaniowy, jest możliwość podłączenia do scentralizowanego stanowiska ochrony i przycisku napadowego.

- Obowiązkowa wentylacja, klimatyzacja z wysokością sufitu poniżej 6 metrów, z wysokością sufitu powyżej 6 metrów, z zachowaniem reżimu temperaturowego ustalonego przez strony.

- Wiatrołap dla klientów oraz w strefie odbioru z kurtyną termiczną.

- Brama przemysłowa w strefie rozładunku towarów.

- Rampa do rozładunku towarów musi być na jednym poziomie z podłogą w sklepie, nad rampą powinno znajdować się zadaszenie, co najmniej 4,5 metra, oświetlenie do rozładunku nocnego, rozmiar rampy 4×4 metry.

Vollmart to polska sieć sklepów

Vollmart to polska sieć hard dyskontów. Istotą tego formatu jest zapewnienie klientom najkorzystniejszych cen poprzez optymalizację procesów handlowych oraz rezygnację z kosztownego, zbędnego wyposażenia, gazetek i reklam. Asortyment sieci obejmuje około 1200 artykułów spożywczych, kosmetycznych, chemii gospodarczej oraz przemysłowych codziennego zapotrzebowania.