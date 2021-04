Vollmart szuka ekipy do pracy w sklepie w Słupsku

fot. Vollmart

Na portalach ogłoszeniowych pojawiły się informacje, że nowopowstała sieć sklepów hard dyskontów Vollmart poszukuje kierownika do sklepu w Słupsku. Wymagane jest doświadczenie na stanowisku kierownika sklepu min. 3 lata.

Będzie to druga lokalizacja sieci, która zadebiutowała 24 lutego w Siedlcach przy ul. 3 Maja 60.

– Kolejne sklepy Vollmart powstaną w miastach liczących minimum 50 000 mieszkańców. Następnym etapem będzie ekspansja na rynki zagraniczne. Dzięki temu produkty polskich producentów zyskają szersze rynki zbytu i kanały dotarcia do nowych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszej sytuacji gospodarczej cena to często główny determinator decyzji zakupowych. Stąd przyjęta polityka cenowa jest przez nas ściśle kontrolowana. Jesteśmy przekonani, że klienci poszukujący towarów o najlepszym stosunku jakości do ceny i chcący wydawać pieniądze w sposób rozsądny, docenią naszą propozycję – mówił w dniu otwarcia 1. placówki Wiktor Sawosz, właściciel Vollmart oraz Brand Distribution Group.

W Vollmart dostępnych jest 1200 pozycji asortymentowych codziennego zapotrzebowania. Niebawem oferta sieci będzie dostępna także online.