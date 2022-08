Vollmart uruchomił hard dyskonty w dwóch lokalizacjach po Mere

Mere w Hrubieszowie działał niecały rok, od 12 sierpnia 2021 do połowy lipca 2022 roku. Kolejny sklep w Ostrowcu Świetokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 87, działał od początku 2021 roku do lipca 2022. 20 sierpnia br. w tym samym miejscu ruszył Vollmart.

Sieć podkreśla, że większość produktów w ofercie Vollmart będzie tańsza nawet o 20% niż w lokalnych sklepach i dużych sieciach handlowych, a w przypadku wybranych towarów różnica w cenie może być jeszcze korzystniejsza.

Sieć tłumaczy, że jest to możliwe dzięki racjonalnej polityce kosztowej sklepu Vollmart i ograniczeniu do minimum zbędnych wydatków na wyposażenie wnętrz i reklamę, bezpośredniej współpracy z producentami oraz optymalizacji kosztów dostaw towarów, ale również niskiej marży handlowej.

Dobór produktów w hard dyskoncie Vollmart to wynik ciągłej analizy cen najbardziej popularnych produktów oraz preferencji konsumentów – jeśli sok, to raczej będzie to pomarańczowy i jabłkowy, za to w konkurencyjnej cenie. Asortyment hard dyskontu Vollmart to także akcesoria kuchenne, małe AGD oraz artykuły dla zwierząt. Oferta będzie rotować w zależności od preferencji klientów. Jeśli dane towary nie spotkają się z zainteresowaniem, będą zastąpione nowymi propozycjami.

W hard dyskoncie Vollmart nie ma działów fresh, świeżych warzyw i owoców czy produktów mlecznych z krótkimi datami. Jest za to wybór produktów o dłuższym terminie przydatności do spożycia, które są niezbędne w gospodarstwie domowym.

Oprócz sklepów stacjonarnych, których sieć ma obecnie pięc, dostępny jest także sklep online (vollmart24.eu).

Vollmart wywodzi się z rodzinnej firmy. - 100% polskiego kapitału i długa tradycja na rodzimym rynku pozwalają lepiej zrozumieć lokalne uwarunkowania i oczekiwania konsumentów - podkreśla spółka