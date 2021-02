Voucher na 15 zł za zakupy za 99 zł z kartą Moja Biedronka

Biedronka rozdaje w lutym vouchery, fot. mat. pras.

Robiąc w lutym zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 99 zł, klienci odbiorą voucher na 15 zł na kolejne zakupy. Za zakupy za kwotę co najmniej 69 zł otrzymają voucher na 5 zł. Z voucherów można skorzystać w ciągu dwóch dni od ich otrzymania.

Oferta obowiązuje od 1 do 28 lutego, a z promocji można skorzystać każdego dnia, maksymalnie raz dziennie. Co ważne, klienci mogą skorzystać z promocji każdego dnia, przez cały miesiąc.



- Z karty Moja Biedronka korzysta już prawie 10 mln klientów. Pokazuje to, że kupujący wysoko cenią możliwość oszczędności. My zaś doceniamy ich lojalność, oferując w tym miesiącu promocje jakiej jeszcze w naszej sieci nie było - powiedział Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu w sieci Biedronka.

Od 2017 r. do grudnia 2020 r. dzięki akcjom promocyjnym Biedronki polskie rodziny zaoszczędziły ponad 21 mld zł. W samym tylko okresie pandemii, od marca do lipca 2020 r., oszczędności te wyniosły 2,4 mld zł. W całym 2020 roku liczba ta wyniosła aż 7,2 mld - podał detalista.