Voucherowa ofensywa Biedronki trwa

Biedronka kontynuuje akcję promocyjną, fot. mat. pras.

W maju Biedronka przygotowała nową akcję „Oszczędzaj połowę” dla posiadaczy karty Moja Biedronka. W każdym tygodniu pojawi się 6 produktów lub kategorii, przy których zakupie klienci otrzymają voucher 50 proc. rabatu na kolejne zakupy.

Akcja startuje 4 maja i potrwa do końca miesiąca.Aktywnych użytkowników karty Moja Biedronka jest już ponad 10 milionów. Od lutego do końca kwietnia br. w voucherowych promocjach sieci kupujący z tą kartą mogli zaoszczędzić aż 80 mln zł - wyliczyła sieć. Biedronka nie czekała na kolejną okazję do promocji i już teraz, 4 maja, wprowadza nową akcję. Na początku (we wtorek 4 maja i środę 5 maja) o połowę taniej będzie można kupić wszystkie pakowane parówki, wszystkie świeże pomidory i żele pod prysznic Dove.



- Przeanalizowaliśmy poprzednie odsłony akcji z voucherami i jasno wynikało z nich, że kupujący bardzo doceniają tego typu promocje. Niskie ceny, komfortowa forma promocji i przejrzyste zasady sprawiły, że z akcji skorzystały miliony Polaków. Wśród klientów przyjęła się też sama nazwa „voucher”. Nie zastanawialiśmy się zatem długo nad wprowadzeniem kolejnej akcji - powiedział Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.