Vouchery do escape roomu za zakupy w NoVa Parku

Wraz z początkiem września centrum NoVa Park przygotowało dla nastoletnich uczniów kreatywną akcję pod hasłem „Iphone quest”. Zabawa połączona z działaniem w social mediach potrwa od 1 do 2 września w godzinach od 13.00 do 19.00. W tych dniach uczniowie, którzy ukończyli co najmniej 15 lat będą mieli okazję poszukać w galerii ukrytych kodów QR, nagrać oryginalne reelesy i powalczyć o iPhone’a 14 oraz vouchery do gorzowskiego Escape Room’u.

Pierwszym krokiem zabawy w NoVa Parku będzie poszukiwanie kodów QR, podczas którego niezbędne będzie śledzenie instastory na Instagramie galerii. W znalezieniu ukrytych w centrum kodów pomoże też pełna humoru Pani Woźna, dyżurująca na swoim stanowisku w Przystanku Szkoła. Do dalszego działania niezbędne będzie odkrycie co najmniej 4 kodów QR i ukrytych pod nimi słów lub zwrotów.

Następnie młodzież biorąca udział w wydarzeniu będzie mogła dać upust swojej twórczej wenie i stworzyć filmik, który w postaci reelsa umieści w swoich mediach społecznościowych. Gotowy reels powinien zawierać słowa, które były ukryte pod kodami QR, a przynajmniej jedno z jego ujęć musi być nakręcone w Przystanku Szkoła w NoVa Parku. Gotowego reelsa należy umieścić na swoim profilu najpóźniej do 2 września do godziny 18.00, używając hashtagu #PrzystanekSzkołaNoVaPark i oznaczając profil galerii.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek o 8.00 rano, czyli 4 września, gdy zadzwoni pierwszy szkolny dzwonek. NoVa Park przyzna uczniom aż 3 nagrody: będzie to nagroda główna, czyli iPhone 14 oraz nagrody za II i III miejsce, którymi będą vouchery do Escape Room’u dla 4 osób. Podczas akcji „Przystanek Szkoła” nie zabraknie również kreatywnych warsztatów, na których uczniowie stworzą plakaty w technice collage, idealne do pokoju każdego nastolatka. Natomiast każda osoba, która zbierze co najmniej 4 kody QR, może otrzymać dedykowany zestaw naklejek na zeszyty z hasłami akcji.

„Przystanek Szkoła” w NoVa Parku będzie idealną okazją, by pokazać światu swoją kreatywność, rzucić się w wir fantastycznej zabawy i zdobyć atrakcyjne nagrody. Poszukiwanie, odkrywanie i tworzenie filmików to przecież nic innego, jak nauka w przyjemnej formie i doskonałe ćwiczenie dla mózgu. Podczas wydarzenia zdecydowanie nie może zabraknąć nastolatków, którzy aktywnie działają w mediach społecznościowych i chcą rozpocząć rok szkolny w wyjątkowy sposób.