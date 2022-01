VRG odwołało wiceprezesa

Przypomnijmy: 10 września 2021 r. podjęto uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu spółki prezesa zarządu Andrzeja Jaworskiego.

Rada nadzorcza oddelegowała zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej spółki Jana Pilcha, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres do dnia 10 grudnia 2021 r., ale Jan Plich do dziś figuruje jako p.o. prezesa zarządu.

Narastająco w 2021 roku przychody GK VRG wyniosły 1 070,6 mln zł wobec 853,7 mln zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 25,4 proc. Tylko w grudniu przychody VRG ukształtowały się na poziomie 173,8 mln zł (wzrost rdr o 32,6 proc.).