VRG: Zauważalny powrót klientów do sieci stacjonarnej

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w okresie trzeciego kwartału 2021 roku wyniosły 305,0 mln zł i były o 55,7 mln zł (+22%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartale 2021 roku wyniosły 168,6 mln zł i były o 22,3 mln zł (tj. o 15%) wyższe od przychodów osiągniętych za okres III kwartału 2020 roku.

W III kwartale 2021 roku nastąpił wzrost sprzedaży zarówno w sieci offline (o 18% r/r) oraz sprzedaży online o 8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 20% w III kwartale 2021 roku w porównaniu do 21% udziału sprzedaży online w III kwartale 2020.

"Zauważalny powrót klientów do sieci stacjonarnej po otwarciu salonów z początkiem maja i przekierowanie ruchu z kanału online do offline było również widoczne w III kwartale 2021 roku. Obserwowaliśmy wzrost wejść do sklepów w stosunku do ubiegłego roku oraz zwiększone zainteresowanie zakupami produktów z kolekcji formalnej" - poinformowała VRG w komunikacie.

W okresie 9 miesięcy 2021 roku nastąpił wzrost sprzedaży w sieci offline (o 6 r/r) oraz spadek sprzedaży online (o 6 proc. r/r) porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 28% po 9 miesiącach 2021 roku w porównaniu do 30% udziału sprzedaży online za okres 9 miesięcy 2020 roku. Odnotowano wzrost sprzedaży w raportowanym okresie pomimo dłuższego okresu zamknięcia sklepów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

