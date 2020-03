W 2019 roku centra handlowe należące do EPP odwiedziło ponad 110 mln osób

EPP, właściciel centrów handlowych w Polsce, ogłosił swoje wyniki za 2019 rok. Spółka odnotowała kolejny, czwarty rok wzrostów odwiedzalności i sprzedaży w swoich obiektach handlowych – odpowiednio o 1% i 5%. W 2019 roku centra handlowe należące do EPP odwiedziło ponad 110 milionów osób. Największe wzrosty sprzedaży w 2019 roku odnotowali najemcy w takich kategoriach jak: dom i jego wyposażenie (9%), elektronika (7%), gastronomia i rozrywka (7%) oraz moda i akcesoria (6%).

Na koniec 2019 roku wskaźnik najmu w centrach handlowych EPP kształtował się na poziomie 99,2%, natomiast łączna powierzchnia najmu w portfelu nieruchomości handlowych i biurowych spółki wynosiła ponad milion mkw.

Najważniejsze wydarzenia dla EPP w 2019 roku to m.in. otwarcie Galerii Młociny w Warszawie, największego centrum handlowego oddanego do użytku w Polsce w zeszłym roku, zakup 4 centrów handlowych (druga transza transakcji nabycia centrów handlowych M1) oraz otwarcie dwóch nowych przestrzeni gastronomiczno-rozrywkowych typu food hall – FOODSTACJI we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim i FOODPORTU w Galaxy w Szczecinie.

Spółka podaje, że rozszerzenie zakazu handlu w niedziele nie miało większego wpływu na wyniki operacyjne EPP, a klienci na zakupy zamiast tego dnia wybierali inne dni tygodnia – w przypadku obiektów spółki największe wzrosty odwiedzalności w porównaniu do 2018 roku odnotowane zostały w soboty, poniedziałki, wtorki i czwartki.

– Osiągnięcie czwarty rok z rzędu wzrostów odwiedzalności i sprzedaży najemców w naszym portfelu centrów handlowych to dla nas powód do dumy. Przez cały 2019 rok skupialiśmy się na zwiększaniu atrakcyjności naszych obiektów handlowych i integracji przejętych nieruchomości z resztą portfolio EPP. Naszą odpowiedzią na zmianę oczekiwań klientów odnośnie oferty gastronomiczno-handlowej centrów handlowych było otwarcie autorskich przestrzeni typu food hall we Wrocławiu i Szczecinie. Koncentrowaliśmy się na rozbudowie i nowej aranżacji tych stref w oparciu o poszerzoną listę najemców i odważne projekty architektoniczne nawiązujące do historii i kultowych miejsc w danym mieście. Był to dobry krok, co potwierdzają rosnące obroty najemców w tych centrach – mówi Hadley Dean, prezes EPP.

W 2020 roku EPP będzie posiadać w swoim portfelu 29 nieruchomości handlowych oraz jeden obiekt wielofunkcyjny (Towarowa 22) z powierzchnią najmu przekraczającą milion mkw. i odwiedzalnością na poziomie ponad 120 mln osób roczne. Ponadto 40% populacji Polski będzie mieszkać w odległości 30 min dojazdu od centrów handlowych spółki.