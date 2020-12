W 2019 roku sprzedaż netto spółki Żabka Polska wyniosła ponad 10 mld zł

Spółka Żabka Polska, właściciel sieci sklepów typu convenience, zajęła 29. miejsce w tegorocznej edycji rankingu Lista 2000 redakcji dziennika „Rzeczpospolita”. Dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży netto firma odnotowała awans o 8 pozycji w stosunku do ubiegłego roku.

Lista 2000 obejmuje największe firmy w Polsce, uszeregowane według wielkości przychodów za poprzedni rok. W tegorocznym zestawieniu Żabka Polska umocniła swoją pozycję, odnotowując awans z 37. na 29. miejsce. W 2019 roku sprzedaż netto spółki wyniosła ponad 10 mld zł.

W tegorocznej edycji rankingu 2 tys. największych polskich firm zakończyło 2019 r. z niemal 2,3 bln zł przychodów, co jest wynikiem zbliżonym do ubiegłorocznego i dowodzi, że przed wybuchem pandemii firmy były w dobrej kondycji. Pod względem generowanych obrotów zdecydowanym liderem zestawienia jest handel. Zarówno ten hurtowy, jak i detaliczny to w sumie niemal 30 proc. sumy przychodów firm ujętych w Liście 2000.