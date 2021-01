W 2020 r. Akademia Umiejętności Eurocash przeszkoliła niemal 25 tys. osób

125 webinarów, w których udział wzięło ponad 23 000 uczestników. Niemal 12 500 przeszkolonych on-line nowo zatrudnionych pracowników handlu różnego szczebla, ponad 1 600 uczestników warsztatów stacjonarnych (jeszcze przed pandemią) oraz więcej niż 21 000 stałych użytkowników platformy e-learningowej i ponad 130 000 wykonanych kursów e-learningowych. Akademia Umiejętności Eurocash, która w tym roku obchodzi 10. urodziny, mijający rok podsumowuje liczbami.

- Pierwszy kwartał tego roku rozpoczęliśmy tradycyjnie – od prowadzonych stacjonarnie warsztatów, ale od razu po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń związanych z epidemią, całą naszą działalność przenieśliśmy do sieci – mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, menedżer Akademii Umiejętności Eurocash. Musieliśmy działać błyskawicznie, dostosować zarówno narzędzia, jak i program Akademii do nowych realiów. Pierwszy webinar poświęcony zagadnieniom związanym z epidemią odbył się już 18 marca. W takiej formie przeprowadziliśmy jeszcze później 124 webinary. Ostatni z nich, który zgromadził największą publiczność, poprowadził w grudniu Luis Amaral, prezes Grupy Eurocash. W maju, w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, wprowadziliśmy przyspieszoną ścieżkę wdrożeniową dla nowo zatrudnionych pracowników sklepów. W taki sposób chcieliśmy wesprzeć przedsiębiorców w rekrutacji przy obecnych warunkach. W 2021 roku planujemy wrócić do szkoleń stacjonarnych, w sklepie to najbardziej ulubiona forma szkoleń naszych klientów, ale będziemy też kontynuować szkolenia on-line. Rok 2021 rozpoczniemy cyklem webinariów poświęconych nowinkom technologicznym wykorzystywanym w handlu detalicznym takim jak fotowoltaika czy energooszczędne urządzenia chłodnicze w sklepie spożywczym – dodaje Wrzecionowska-Dzierba.

Webinary Akademii przeprowadzone w 2020 r. dotyczyły zarówno zarządzania biznesem w kryzysie, nowych trendów konsumenckich, przywództwa i motywacji do pracy w trudnych czasach, ale także wprowadzonych regulacji i obostrzeń. Prowadzili je m.in. eksperci i mówcy motywacyjni tacy jak: prof. Rafał Ohme, Wojciech Eichelbeger, Marek Zuber, Natalia Hatalska, Paweł Tkaczyk, Jacek Santorski, Szymon Kudła, Jakub B. Bączek, eksperci rynkowi (np. z firm Deloitte, Nielsen, Kantar), prawnicy z Kancelarii Prawnej SKS (partnera Akademii), a także trenerzy Akademii i pracownicy Grupy Eurocash.

W minionym roku na popularności zyskała również sama platforma edukacyjna Akademii Umiejętności Eurocash. Obecnie korzysta z niej ponad 21 tys. osób, czyli o niemal 22 proc. więcej niż w ubiegłym roku.