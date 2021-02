W 2020 r. Lidl Polska sprzedał za granicę mięso, wędliny i nabiał o wartości 1,5 mld zł

Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70 proc. obrotu Lidl Polska. Fot. Shutterstock

Lidl Polska od początku swojej działalności kładzie nacisk na współpracę z polskimi producentami i dostawcami. W 2020 roku wartość sprzedanego do innych krajów mięsa, wędlin oraz nabiału za pośrednictwem sieci Lidl Polska wyniosła blisko 1,5 mld zł.

W 2020 roku Lidl Polska sprzedał wędliny od polskich producentów do innych krajów o łącznej wartości aż 507 mln zł. Z kolei wartość sprzedaży mięsa od polskich dostawców do innych krajów wyniosła ponad 471 mln zł. Zagraniczna sprzedaż nabiału, wyprodukowanego w Polsce, za pośrednictwem sieci Lidl Polska w tym samym okresie osiągnęła wartość 492 mln zł.

– Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70 proc. obrotu naszej firmy. Zawsze, gdy tylko możemy, stawiamy na współpracę z polskimi dostawcami, którzy są dla nas niezwykle istotni. Cieszymy się, że możemy zaoferować tak bogatą ofertę wysokiej jakości produktów od producentów z Polski, a dodatkowo także wspierać ich rozwój na rynki zagraniczne. W 2020 roku wartość produktów – wędlin, mięsa i nabiału – sprzedanych do innych krajów za naszym pośrednictwem wyniosła blisko 1,5 miliarda złotych – to wspólny sukces, który nie byłby możliwy bez długo wypracowywanych, partnerskich relacji biznesowych – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Polska.