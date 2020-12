W 2020 roku galerie Carrefoura podpisały 41 nowych umów najmu i przedłużyły 170

W 2020 r. Galerie Carrefour podpisały już łącznie 211 kontraktów, w tym 170 przedłużonych i 41 nowych umów najmu. Dzięki temu utrzymane zostały kontrakty z kluczowymi najemcami a dzięki elastycznemu podejściu firmy, rozszerzona i utrzymana została współpraca z mniejszymi i lokalnymi partnerami, będącymi częścią oferty Galerii Carrefour w całej Polsce.

Polityka komercjalizacji galerii, otwarta komunikacja i współpraca z najemcami umożliwiła osiągnięcie dobrego, jak na okoliczności 2020 r., wyniku obiektów Carrefour. Przełożyło się to na otwarcie kilkudziesięciu nowych sklepów, międzynarodowych sieci jak: Brillen, Calvin Klein, Diverse czy Rossmann, polskich brandów, m.in.: Czas na Herbatę, Dragon, Kraina Serów i Sinsay oraz partnerów działających na lokalnym rynku. Firma finalizuje też obecnie formalności związane z przedłużaniem kolejnych umów, w ramach których przez najemców wykorzystywane są instrumenty związane z korzystaniem z tzw. tarczy antykryzysowej.

Carrefour jest w Polsce właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA. To galerie w dużych i średnich miastach, które łączy doskonała lokalizacja oraz zróżnicowany i dopasowany do lokalnych potrzeb tenant mix. Obiekty te przeszły w ostatnich latach modernizacje i remodeling by zapewnić klientom bezpieczne i przyjemne zakupy, a najemcom nowe możliwości rozwoju.