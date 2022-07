Eksportu cukru rośnie, jednak nie powinno to przekładać się na dostępność tego produktu w marketach. Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), eksport cukru i wyrobów cukierniczych w 2021 roku wygenerował przychód w wysokości 2,8 mld euro, co stanowiło 7 proc. wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.



W 2021 r. z Polski wyeksportowano cukier o wartości 357 mln euro, o 23 proc. wyższej niż przed rokiem. W okresie od stycznia do maja 2022 roku odnotowano wzrostu wartości eksportu cukru i wyrobów cukierniczych o 17 proc. do 1,2 mld euro.

