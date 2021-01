W 2021 roku Allegro zatrudni 950 osób

fot. Allegro

Allegro zmieni siedzibę główną w 2021. Nowa przestrzeń biurowa w Poznaniu umożliwi zwiększenie zatrudnienia nawet dwukrotnie. Na platformie obecnie kupuje ponad 12.6 mln klientów, którzy mogą wybierać spośród 200 milionów ofert. Na co dzień w Allegro pracuje zespół ponad 2500 pracowników w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Wrocławiu. W 2020 Allegro zatrudniło blisko 700 nowych osób. Teraz rozpoczęło rekrutację na 2021 - planuje wzrost zatrudnienia o blisko 40%, czyli 950 osób.

Poznański zespół Allegro przeniesie się do Nowego Rynku - kompleksu budynków biurowych w centrum miasta. Zajmie tam 10 pięter i 24.6 tys m2 powierzchni w pierwszej kolejności, z możliwością dalszej ekspansji do 29.7 tys. m2. Pierwsze zespoły mają przenieść się do nowego biura już w połowie 2021 roku. Zaplanowano roczny okres przejściowy, podczas którego pracownicy Allegro będą przebywać w dwóch biurach. W poprzednim biurze Allegro dysponowało 1300 miejscami pracy, teraz może ich mieć nawet 2700. Nowy Rynek to trzecia inwestycja Allegro w biura w 2021 roku, po ogłoszonym wcześniej Krakowie i Warszawie.

Allegro to platforma, z której korzysta 12.6 milionów klientów i która jest miejscem prowadzenia biznesu dla ponad 125 tysięcy firm handlowych.

Biuro w Poznaniu jest największym oddziałem Allegro i siedzibą główną od samego początku istnienia firmy. Na co dzień w stolicy Wielkopolski pracują zespoły IT, korporacyjne, obsługa klienta oraz duża część zespołu komercyjnego - w sumie ponad 1300 osób.