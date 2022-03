W 2021 roku Biedronka zatrudniła blisko 22 tys. nowych osób. Teraz rusza z nową akcją rekrutacyjną

- Zadowolenie. Zmęczenie. Awans. Satysfakcja. Kasa. Atmosfera - proste, rytmiczne słowa wystukują codzienny rytm pracy. W nowym spocie tworzą opowieść o sprawach ważnych dla pracowników Biedronki. Poprzez niekonwencjonalny styl przekazu poznajemy, jakie wartości są dla nich najcenniejsze. Z pracowniczego songu wybrzmiewa szacunek, współpraca, dobra atmosfera, wspólne żarty, wsparcie, aby na końcu przejść do trzech bardzo ważnych, a często zapomnianych w codziennym pędzie słów: proszę, przepraszam, dziękuję. W tej pracy jest miejsce na obowiązki i wyzwania, ale też na awans i wzajemny szacunek. Dlatego też kampania Biedronki docenia pracowników, których praca często jest niezauważana, a tak ważna dla nas wszystkich. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać o słowach, które – choć proste, znaczą tak wiele. W spocie oglądamy osoby zatrudnione w sklepie i magazynie, które lubią swoją pracę, są w nią zaangażowane i każdego dnia dbają o klientów - opisuje sieć.

Biedronka to MY. Codziennie



- Codziennie przekonuję się, jak niezwykłymi ludźmi są pracownicy Biedronki. To osoby pełne ambicji, chęci rozwoju, sympatii do siebie i klientów. O niezwykłych ludziach chcieliśmy opowiedzieć w niezwykły sposób. Stąd decyzja o nietypowej konwencji wykorzystującej stylistykę slamu pokazującej ludzi, którzy opiekują się klientami i wspierają się wzajemnie w swoich zespołach, którzy są dumni z dobrze wykonanej pracy - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Nowej odsłonie kampanii „Biedronka to MY. Codziennie” towarzyszy kampania marketingowa realizowana w wielu kanałach komunikacji m.in. w telewizji, radiu, Internecie - w tym w mediach społecznościowych Biedronki. Część działań klienci mogą też zobaczyć i usłyszeć w sklepach sieci. Kampania potrwa do końca marca. Za strategię i kreację kampanii odpowiada Agencja Gutenberg, za produkcję studio produkcyjne OTO Film, a za planowanie i zakup mediów Wavemaker.

