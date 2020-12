Ten rok był dla rynku żywności ekologicznej szczególny. Wzrosty i spadki sprzedaży obserwowaliśmy w zupełnie innych miesiącach niż w poprzednich latach, a wprowadzane na bieżąco obostrzenia praktycznie od razu wpływały na zachowania konsumentów. Jedno jest pewne – był to rok świadomych wyborów żywieniowych, czego dowodem jest 30% wzrost sprzedaży żywności ekologicznej – ocenia Łukasz Gębka, właściciel i prezes Farmy Świętokrzyskiej.

W tym roku klienci stawiali m.in. na podnoszące ich odporność kiszonki czy bio warzywa i owoce. Wzrosła też sprzedaż online, która w sklepie internetowym firmy podwoiła się. W kolejnym roku możemy spodziewać się kontynuacji tych trendów. W 2021 roku wzrośnie znaczenie rynku bio, wegańskiego i sprzedaży online.

- Rynek żywności ekologicznej już od kilku lat notuje wzrosty. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, chętnie czytają etykiety produktów. Epidemia koronawirusa przyspieszyła ten trend, ale wprowadziła również dużą nieprzewidywalność. Klienci emocjonalnie reagowali na wprowadzane obostrzenia. Wahania liczby kupowanych produktów w tym roku zupełnie nie pasowały do schematów obserwowanych w poprzednich latach, np. zamiast boomu, który standardowo przypada na wrzesień, mieliśmy wzrosty sprzedaży w sierpniu. Mimo braku przewidywalności to był dobry rok dla rynku żywności ekologicznej. Branża zanotowała średnio 30% wzrost rok do roku, podobne wyniki uzyskaliśmy w Farmie Świętokrzyskiej. Rozwinęły się też zakupy online. Tylko w naszym sklepie biozfarmy.pl w czasie epidemii sprzedaliśmy o 135% więcej produktów niż w podobnym okresie w 2019 roku – mówi Łukasz Gębka.

Jego zdaniem, sytuacja na rynku żywności jest dynamiczna i zależy od aktualnych warunków epidemicznych, więc trudno dokładnie przewidywać kolejny rok. Są jednak trendy na tyle silne, że ich wzrost jest niemal pewny.

- Pierwszy kierunek to rozwój certyfikowanych produktów ekologicznych. W 2020 ten rynek urósł o 30% i wszystko wskazuje na to, że będzie rozwijał się dalej, razem z rosnącą świadomością konsumentów. Jedną z nowości, które w ostatnich miesiącach obserwujemy w naszym sklepie, jest bardzo duży wzrost sprzedaży niepasteryzowanych kiszonek – aż o 80%. To produkty, które zawierają żywe kultury bakterii wspomagające odporność i układ pokarmowy, szczególnie ważne w pandemii, co jest kolejnym dowodem na większą świadomość konsumentów. Kolejny trend to weganizm. Na rynku pojawia się mnóstwo wegańskich produktów i to nawet u producentów tradycyjnych wędlin czy przetworów. Są szczególnie popularne wśród młodego pokolenia, dlatego łatwo przewidywać, że ten trend będzie cały czas rozwijał się w stałym tempie. Ostatni trend to przenoszenie się zakupów do internetu. Wymusi to zmiany na rynku, związane m.in. z wyspecjalizowanymi usługami dostawy produktów żywnościowych – wymienia właściciel i prezes Farmy Świętokrzyskiej.