W 2022 r. minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w górę. O ile?

- Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3010 zł. Niezwykle ważne jest, aby podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych, szczególnie u osób najmniej zarabiający. Ta grupa pracowników powinna być szczególnie chroniona w obecnym czasie, gdy nadal zmagamy się ze skutkami pandemii – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Minimalne wynagrodzenie w nadchodzącym roku wzrośnie do poziomu 3010 zł. To więcej o 210 zł od obecnie obowiązującej pensji minimalnej, co oznacza wzrost o 7,5 proc.

Oznacza to, że w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł, a więc wzroście w stosunku do roku 2021 o 1,40 zł.