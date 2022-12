W Aldi chleb sprzedaje się jak za dawnych czasów. A w Lidlu?

Jak mówią przedstawiciele jednej z sieciowych piekarni, na półkach jest mniejszy wybór pieczywa, żeby ograniczać straty. Do poszczególnych sklepów wysyłane są też mniejsze zamówienia, wyliczone prawie co do sztuki, by nie było zwrotów.

Polacy kupują mniej chleb, popularne mrożenie

Płyną też sygnały z rynku, że klienci kupują mniej. Emeryci do niedawna pozwalali sobie na dodatkowe ciastko oprócz pieczywa. Teraz zamiast całego bochenka biorą pół i rezygnują ze słodkości.

Ci którzy robią większe zakupy mówią, że chleb mrożą, żeby nie wyrzucać pieczywa, a przy tym zaoszczędzić. Część kupujących decyduje się na najtańszy biały chleb - pszenno-żytni, który w różnych piekarniach ma różne nazwy.

W Aldi po staremu

Nie we wszystkich sieciach handlowych widoczne są te trendy. W dyskontach, gdzie jest taniej, wszystko wydaje się być jeszcze po staremu.

- W sieci Aldi nie obserwujemy aktualnie spadku sprzedaży chleba. Wręcz odwrotnie, widzimy wzrost o ponad 60% ilości jego sprzedaży, porównując podobne okresy rok do roku – informuje Luiza Urbańska, specjalista ds. komunikacji & PR w Aldi.

Klienci sklepów sieci Aldi kupują różne rodzaje chlebów.

Najpopularniejszy chleb w Aldi

- Najpopularniejszym wyborem nadal jest chleb na maślance. Innymi częstymi wyborami są chleb typu włoskiego, chleb żytni lub chleb orkiszowy. Nie widzimy aktualnie, aby tańsze rodzaje chleba szczególnie zyskiwały na popularności – komentuje Luiza Urbańska.

Jaki chleb sprzedaje się w Lidlu?

Tańsze chleby zawsze sprzedawały się lepiej niż ich droższe odpowiedniki, nie zmieniło się to także teraz, w okresie przedświątecznym. Nieustannie poszerzamy ofertę naszych wypieków. Jednocześnie obserwujemy wzrost ich sprzedaży - klienci chętnie sięgają po produkty z Piekarni w Sercu Lidla, tym bardziej, że na początku grudnia wprowadziliśmy wielkie obniżki cen chleba. Stworzyliśmy również inne akcje: wielkie obniżki cen mięsa, wielkie obniżki cen warzyw i owoców, gratisowe środy przy zakupach z aplikacją Lidl Plus (jeszcze więcej kuponów w aplikacji). - wskazuje Aleksandra Robaszkiewicz - Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.