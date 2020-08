W Auchan nowy plecak z 50 proc. zniżką po oddaniu starego

"Wymień stary plecak na nowy" - to akcja szkolna sieci Auchan, która pozwala kupić nowy plecak z 50 proc. zniżki po przyniesieniu do sklepu zużytego.

- W dniach 6 -16 sierpnia br. w hipermarketach Auchan będzie można wymienić stary plecak szkolny na nowy. Klienci, którzy przyniosą stary plecak szkolny do Punktu Obsługi Klienta otrzymają bon na zakup nowego ze zniżką 50 proc. Stare plecaki powrócą do obiegu po rewitalizacji lub ich przetworzeniu - czytamy w komunikacie prasowym Auchan.

Część z plecaków zebranych w ramach akcji zostanie przekazana do dalszego użytkowania. Te w gorszym stanie będą przekazane do recyklingu przemysłowego. Auchan realizuje akcję szkolną we współpracy z fundacją Eco-textil, która zajmuje się recyklingiem tekstyliów. Ze środków uzyskanych z recyklingu zakupiony będzie profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny – trójkołowych rowerków dla niepełnosprawnych z wybranej szkoły specjalnej.