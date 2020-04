W Biedronce więcej półek przeznaczono na kategorię food, kosztem non food

Do redakcji dlahandlu.pl trafiły sygnały, że Jeronimo Martins zawiesiło do odwołania przyjmowanie dostaw z działów innych niż spożywcze.

- Z biura prasowego otrzymaliśmy następującą odpowiedź - Sieć Biedronka koncentruje się obecnie przede wszystkim na dostarczaniu klientom niezbędnych produktów pierwszej potrzeby. Oczywiście obecna sytuacja sprawia, że struktura asortymentu w naszych placówkach ulega zmianie, także w kwestii produktów non-food. Przeprowadzenie szczegółowych analiz w tym zakresie będzie możliwe, gdy zostaną złagodzone niezbędne w aktualnej sytuacji zalecenia dotyczące bezpieczeństwa antyepidemiologicznego.

Supermarkety i dyskonty, w których dostępny jest dział non food, to obecnie jedne z nielicznych miejsc, gdzie dostawcy mogą sprzedawać produkty non food.