W ciągu roku Lidl zwiększył eksport polskich produktów z 3,1 do 3,6 mld zł

Polscy producenci eksportują dzięki Lidlowi, fot. mat. pras.

W ciągu trzech lat sieć Lidl Polska wyeksportowała za granicę polskie produkty o wartości ponad 9 mld zł, co przyczyniło się do znacznego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw - informuje sieć.

Lidl Polska ma portfolio około 200 marek własnych. Istotny wkład w ich budowanie mają polscy dostawcy. W 2020 roku 268 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidla na 26 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Wartość tego eksportu wyniosła blisko 3,6 mld zł. Rok wcześniej było to 3,1 mld zł. Natomiast w ciągu trzech lat (2018-2020) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 9 mld zł.

Top 7 zagranicznych rynków eksportowych dla Lidl Polska i polskich dostawców stanowiły w 2020 roku – Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa, Węgry, Wielka Brytania oraz Bułgaria. Największym uznaniem za granicą pod względem wartościowym cieszyły się polskie wędliny, mięso drobiowe, ser żółty oraz chusteczki nawilżane. Natomiast pod względem ilościowym bezkonkurencyjne okazało się polskie pieczywo, w tym między innymi bułka kajzerka. Dużą popularnością cieszyły się także polskie piwa.

Lidl Polska od wielu lat współpracuje z Grupą Polmlek. Firma dostarcza do sklepów Lidl produkty w ramach marki własnej Pilos. Polmlek ma także linię soków, które również dostarcza do sklepów Lidl pod marką Solevita. – Na europejskie rynki dostarczamy masło, zarówno pod marką Pilos jak i Polmlek, sery dojrzewające w plastrach i porcjach, mleko UHT oraz linie jogurtów, deserów, serków homogenizowanych, twarogów, serków śmietankowych. Porównując obroty z roku 2019 do 2020, zanotowaliśmy blisko 22-proc. wzrost – mówi Joanna Kołodyńska, dyrektor marketingu Polmlek.

Kajzerka z piekarni Nowel to pod względem ilościowym produkt eksportowy numer jeden. Nowel z Legionowa swoje produkty dostarcza do sklepów Lidl Polska od ponad dekady. – Nasze pieczywo może trafiać na stoły konsumentów w Polsce oraz na 11 rynkach eksportowych – mówi Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel.

Lidl od lat jest także głównym partnerem biznesowym dla firmy Indrol. – Staliśmy się jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów produkujących mięso z indyka w Polsce i Europie regularnie – komentuje Paweł Waligórski, właściciel firmy Indrol.

Sieć Lidl Polska podkreśla, że w swojej ofercie posiada kilkaset produktów spożywczych z oznaczeniem „Produkt polski”.