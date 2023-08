W czasach inflacji tego towaru kupujemy znacznie mniej

Potwierdza się również założenie, że znajdujemy się już za szczytami wskazań inflacyjnych w Polsce. Według GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5%. Oznacza to, iż w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie. Pokazuje to, że presja inflacyjna wydaje się maleć, niemniej jednak nadal mamy do czynienia z wysokim poziomem cen.

Szczególnie jest to widoczne, jeśli spojrzymy na dynamikę sprzedaży koszyka FMCG. Według danych NielsenIQ (MAT czerwiec 2023 r.) wartość koszyka za skumulowane 12 m-cy wyniosła 263,5 mld zł, co oznacza 15,2% wzrostu wartościowego r/r. Istotne jest to, iż całość tego wzrostu wynika z czynnika związanego z ceną. Jeśli chodzi o sprzedaż wolumenową, ogólnie dla całego koszyka FMCG obserwujemy stagnację, natomiast dla kategorii spożywczo-napojowych widać spadek wolumenowy o -1,3%.

“Obecna sytuacja na rynku faworyzuje sieci handlowe które mogą pozwolić sobie na oferowanie atrakcyjnych promocji – co pogłębia konsolidację rynku przede wszystkim kosztem niezależnego handlu, który nie był w stanie oprzeć się rosnącym kosztom prowadzenia biznesu. Spodziewamy się w niedługim czasie powrotu na ścieżkę wzrostu pod kątem sprzedaży wolumenowej, konsumenci bardziej optymistycznie patrzą na obecną sytuację niż miało to miejsce pół roku temu, natomiast zachowania oszczędnościowe pozostaną z nami. Promocje, programy lojalnościowe, kupowanie na zapas lub mniejszych ilości, aby nie marnować żywności - wszystkie te zachowania pozwalają zarządzić budżetem domowym i są skuteczne nie tylko w czasach kryzysu. - mówi Karolina Zajdel, dyrektor zarządzający NielsenIQ w Polsce.

Spada sprzedaż alkoholi

Wśród największych kategorii spożywczych w koszyku FMCG, nadal widać stagnację lub spadek wolumenowy w kategoriach alkoholowych. Spadki wolumenowe szczególnie widoczne są w kategorii piwa – spadek o 4% w ujęciu wolumenowym (Sales Units Eq.) na ostatnich skumulowanych 12 miesiącach (MAT czerwiec 2023 r.) - oraz wódki - spadek o 6% w ujęciu wolumenowym. W danych wciąż widać spadki wolumenowe takich produktów jak cukier (-12%), mąka (-8%) czy oleje jadalne (-7%), co związane jest z odniesieniem do wysokiej bazy sprzed roku, gdy kupowaliśmy tego typu produkty pomagając uchodźcom z Ukrainy. W koszyku chemiczno-kosmetycznym przede wszystkim można zaobserwować spadek wolumenowy kategorii chemii domowej. Kategorie takie jak ścierki i mopy (-5%), środki do czyszczenia toalet (-8%), detergenty (-8%) czy produkty do zmywarek (-6%) mają niższą sprzedaż r/r.

Kategorie, dla których obserwujemy znaczne wzrosty wolumenowe to m.in. mleka roślinne (+16%). Ro kategoria, w której cechy produktu są dla konsumentów ważniejsze niż cena. Ale jest to również kategoria, w której produkty marki własnej mają znaczny udział i które w dużej mierze stoją za wzrostem kategorii. Równie intensywnie rosnącą grupą produktów są witaminy (+11%) i substytuty cukru (+9%), co związane może być z rosnącymi obawami konsumentów o stan zdrowia. Obserwujemy również wzrost sprzedaży kategorii przekąsek, szczególnie batonów muesli (+25%), a w koszyku chemiczno-kosmetycznym przede wszystkim kategorii kolorowych kosmetyków do twarzy (+12%) oraz do makijażu ust (+20%).

Dyskonty wygrywają

Jeśli chodzi o znaczenie kanałów sprzedaży, to dla obydwu koszyków obserwujemy wzrost istotności dyskontów: +2,6 pp w koszyku spożywczym, +1,2 pp w koszyku chemiczno-kosmetycznym, co w obydwu przypadkach oznacza nieznaczne przyspieszenie dynamiki w stosunku do odczytów za pierwszy kwartał 2023 r. W czasach kryzysu, trudnych okresów finansowych dla konsumentów, następuje mocny zwrot ku tańszym produktom, w szczególności ku marce własnej. Jak już wspominaliśmy w poprzedniej edycji State of the Nation, według raportu NielsenIQ Shopper Trends 2023, 34% shopperów deklaruje, iż kupuje więcej produktów pod marką własną sieci handlowej niż w roku poprzednim. To przekłada się na wzrost wydatków w kanale dyskontów - 67% respondentów badania Shopper Trends deklaruje, że wydaje na zakupy najwięcej właśnie w dyskontach (wobec 60% w badaniu rok wcześniej).

Maleje sprzedaż w sklepach osiedlowych

Konsekwentnie spada znaczenie sklepów o małej powierzchni sprzedaży. Szczególnie widać to dla kategorii spożywczo-napojowych, gdzie spadek znaczenia sklepów małego formatu dla wartościowej sprzedaży całego koszyka wyniósł -2,6% w okresie rocznym kończącym się na czerwcu 2023 r. Wynika to nie tylko ze wspomnianego wcześniej przenoszenia zakupów do sieci dyskontowych, ale również z malejącej liczby placówek małoformatowych, a przede wszystkim Małych Sklepów Spożywczych, Kiosków oraz Sklepów Alkoholowych - w ciągu roku (od stycznia 2022 do stycznia 2023) z rynku zniknęło prawie 2.300 Małych Sklepów Spożywczych (-5%).