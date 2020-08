W Czechach nie tylko ziemniaki, ale i wódkę można kupić w automacie

Niedawno pojawiła się informacja, że w Czechach można kupić ziemniaki w automacie. W Polsce mamy już automaty z napojami, kawą czy słodyczami i przekąskami, a nawet pojawiły się chlebomaty, a mimo to zdaje się, że Czesi wyprzedzają nas pod względem kreatywności. U naszych sąsiadów są bowiem również wódkomaty (alkoholomaty), w których można kupić np. wódkę czy wino.

Jak na razie nie słyszeliśmy o ziemniakomatach, ani o wódkomatach w Polsce, a co do kwestii kanałów dystrybucji alkoholu, to czekamy wciąż na decyzję rządzących co do możliwości sprzedaży alkoholi przez internet.

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że w Czechach od miesiąca działa automat do sprzedaży ziemniaków, które ustawiono w miejscowości Velhartice na zachodzie Czech. Po wrzuceniu monet z maszyny wypadają dwa kilogramy bulw. Pomysłodawcy działającego ziemkniakomatu zdają sobie sprawę z ograniczeń maszyny: sprzedaje tylko jedną odmianę ziemniaków.