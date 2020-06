W czerwcu drugi cykl debat w ramach EEC Online

EEC Online

Przed nami drugi trzydniowy cykl dyskusji, rozmów i innych wydarzeń realizowanych zdalnie i transmitowanych na żywo w ramach EEC Online.

W programie:

Dzień 1 | 22 czerwca 2020

10.00-11.30

Sztuka odmrażania. Biznes, administracja, rynek

Podsumowanie pierwszego etapu funkcjonowania tarcz antykryzysowych. Efekty, doświadczenia, wnioski. Co zmieniły w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej regulacje „covidowe”? Kalendarz odmrażania i komunikacja – kluczowe dla biznesu. Jakich zmian dokonały firmy, by przetrwać i jakie ryzyka rodzi powrót na rynek? Perspektywy odbudowy gospodarki w świetle danych finansowych i prognoz makroekonomicznych.

12.00-13.15

Międzynarodowy handel, eksport, ekspansja

Odmrażanie obrotu gospodarczego w skali globalnej i lokalnej – tempo, bariery, pułapki. Protekcjonizm na fali – zagrożenia dla polskiej gospodarki. Wsparcie eksporterów i inwestorów na rynkach zagranicznych – skuteczne modele działania na czas globalnej recesji. Logistyka międzynarodowa wobec nowych realiów, wyzwań i szans.

13.30-14.15

Finanse publiczne w obliczu wyzwań, potrzeb i ograniczeń

Restrukturyzacja pod presją

Wzrost liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Standardowe i stosowane w warunkach ekstremalnych działania restrukturyzacyjne w firmach. Prawo restrukturyzacyjne czy tarcze antykryzysowe? Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne – kiedy podjąć trudną decyzję?

14.30-15.30

Samorząd w obliczu pandemii i kryzysu

Polityka miejska w 2021 r. – rozwój czy walka o przetrwanie?

Budżet obywatelski, organizacje pozarządowe, inwestycje. Samorządność i aktywność mieszkańców w czasie kryzysu

Samorząd, turystyka. Skala zapaści w branży turystycznej – próby reaktywacji. Nowe realia – nowa, alternatywna oferta. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak skutecznie współpracować? Rola turystyki w strategii miasta.

Dzień 2 | 23 czerwca

9.00-10.15

Go for cloud. Chmura w biznesie, biznes w chmurze

Przetwarzanie w chmurze – kluczowy element IV rewolucji przemysłowej. Potencjał funkcjonowania firm w chmurze i online. Technologie Cloud wobec przyspieszenia cyfryzacji – co z popytem na usługi i rozwiązania chmurowe? Poziom absorpcji chmury wśród przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Inwestycje w infrastrukturę chmurową.