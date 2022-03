W dawnej galerii Plaza otwarto Szafę Dobra dla uchodźców

Szafa Dobra to wspólna inicjatywa fundacji Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz IKEA Kraków, Strabag Polska i Diverse. Znajduje się w lokalu po hipermarkecie spożywczym na parterze dawnej galerii handlowej Plaza w Krakowie. Przygotowania do jej otwarcia trwały ponad tydzień. W tym czasie ekipa firmy budowlanej Strabag dostosowała pomieszczenie, Diverse zajął się merchandisingiem, a pracownicy IKEA wyposażyli przestrzeń w wieszaki, regały i kosze na ubrania. Zadbali również o to, aby osoby uciekające przed wojną mogły odbierać potrzebną odzież w godnych warunkach. W lokalu powstał m.in. kącik zabaw czy wydzielone miejsce dla rodzica z dzieckiem. Są też przymierzalnie i punkt obsługi, przy którym pracują wolontariusze. Kolejne kąciki zabaw IKEA urządziła w górnej części budynku, gdzie tymczasowo zakwaterowanych zostanie od 300 do 500 osób z dotkniętej wojną Ukrainy.

- Szafa Dobra przypomina normalny sklep z ubraniami, z tą różnicą, że odzież wydawana jest uchodźczyniom i uchodźcom bezpłatnie. Udało się nam stworzyć miejsce, gdzie każdy może przyjść i dostać tyle rzeczy, ile potrzebuje. A jednocześnie każdy może przynieść niezniszczone ubrania, którymi chce się podzielić z potrzebującymi. Wszystko w jednej lokalizacji. Skorzystaliśmy tu z doświadczenia IKEA Kraków, która w 2019 roku zorganizowała w Forum Wydarzeń działającą na podobnych zasadach Przestrzeń Pełną Dobra – mówi Maria Wojtacha, dyrektorka Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie.