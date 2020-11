W e-commerce teraz każdy dzień jest jak Black Friday

GUS opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej w październiku. Podał też informacje na temat udziału e-commerce w obrotach całej branży handlowej, pokazujące, że kolejny miesiąc e-handel umacniał się względem tradycyjnej sprzedaży.

- W związku z efektem drugiej fali pandemii nie obserwujemy, na wzór poprzednich lat, kilku szczytowych momentów zakupowych związanych choćby z Dniem Singla czy Black Friday. Pod wpływem pandemii doświadczamy tego samego poziomu natężenia każdego dnia. Dlatego spodziewam się, że w tym roku zapewne to nie grudzień lecz listopad będzie rekordowy.

Bardzo ważne dla kształtu i procesów zachodzących w polskim e-commerce będzie to, co wydarzy się z udziałem kluczowych aktorów tej sceny. Decyduje się przyszłość InPostu, który w czasie nadchodzących miesięcy ma zmienić właściciela. Ciągle wielką niewiadomą jest to, kiedy dokładnie i w jakiej formie wystartuje w Polsce Amazon. Wszyscy też pilnie śledzą poczynania Allegro, które ciągle zbroi się, poszerzając paletę usług dla firm, szykując się na potyczkę z coraz odważniej wchodzącymi do polski gigantami. Pamiętajmy też, że Allegro ma prawo pierwokupu InPostu, co tylko dodaje kolorytu całej sytuacji – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner Unity Group

- W tym roku wyprzedaże w stylu Black Friday towarzyszą nam od pierwszych dni miesiąca. Dla e-commerce to wielka szansa na ponadprzeciętne zyski, ale też coraz wyższe wymagania dla e-sklepów co do udziału w tej rynkowej grze. E-sklepy mają świadomość, że same dwucyfrowe obniżki cen to już za mało, by się wyróżnić. Teraz trzeba postawić na wartość dodaną do zakupów. Takim rozwiązaniem są odroczone płatności. Od początku roku obsłużyliśmy ich przeszło 2,5 mln. Kolejnym elementem są też raty 0% – powiedział Radosław Nawrocki, prezes PayPo.