W efekcie pandemii spada popyt na mięso. To może być trwała zmiana

Konsumpcja mięsa na osobę ma spaść w 2020 roku o prawie 3 proc. do najniższego poziomu od 2011 roku – szacuje ONZ. Analitycy z różnych części świata przewidują, że w poszczególnych regionach spadnie także ogólne spożycie mięsa - informuje forsal.pl, za agencją Bloomberg.

To dramatyczny obrót spraw dla branży, która przywykła w ostatnich latach do stałego wzrostu spożycia. Co więcej, spadek spożycia mięsnych produktów dotyczy wszystkich głównych rynków, w tym USA, w których nie osiągnie ono poziomu sprzed pandemii co najmniej do zakończenia 2025 roku.

Jest wiele czynników, które doprowadziły do wzmocnienia trendu. Kryzys finansów gospodarstw domowych ograniczył ich budżet na zakup żywności, co zazwyczaj skutkuje spadającym udziałem mięsa w zakupowych koszykach. Zapaść branży restauracyjnej sprawił, że gwałtownie spadł popyt na potrawy, które zazwyczaj miały za podstawę mięso. W Chinach, które odpowiadają za około jedną czwartą globalnej konsumpcji mięsa, rośnie nieufność do produktów pochodzenia odzwierzęcego, po tym jak tamtejszy rząd zasugerował związek pomiędzy importowaną białkową żywnością a wybuchem epidemii w Pekinie. Ostatnim z powodów jest załamanie podaży wynikające z wybuchu ognisk koronawirusa w wielu zakładach mięsnych w USA.

Czy spadek popularności mięsa to trwały trend, czy tylko chwilowa anomalia? Istnieją przesłanki ku temu, że zachodzi strukturalna zmiana, a miliony osób zwiększają w diecie udział białka pochodzenia roślinnego w trosce o klimat.