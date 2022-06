W Fabryce Norblina otworzy się Smart Kids Planet

Oferta Smart Kids Planet przygotowana została z myślą o klientach indywidualnych, turystycznych i instytucjonalnych, takich jak przedszkola, szkoły, instytucje czy domy kultury. Prace związane z aranżacją przestrzeni dla najmłodszych w Fabryce Norblina już ruszyły.

Smart Kids Planet to prywatna inwestycja, w której wszystkie elementy zaprojektowano i wykonano w Polsce. Skupia się na wspieraniu rozwoju kompetencji przyszłości najmłodszych, czyli kreatywności, logicznego myślenia oraz współpracy. W Centrum Mądrej Zabawy maluchy ćwiczyć będą ponadto swoją percepcję, małą i dużą motorykę, a także wyobraźnię przestrzenną. Innowacyjna i interaktywna propozycja Centrum dedykowana jest dzieciom do lat 10. Do Fabryki Norblina koncept przeniesie się ze swojej dotychczasowej lokalizacji na PGE Narodowym.

- Nowego domu dla naszego Centrum szukaliśmy ponad pół roku, a kolejne sześć miesięcy trwały prace projektowe. Wybraliśmy Fabrykę Norblina, ponieważ chcemy być tam, gdzie toczy się życie, a rodziny mogą spędzić dobrze swój wolny czas. Zaczynamy właśnie budowę i zaprosimy naszych gości, tj. wszystkie dzieci w wieku 0-10 lat oraz ich opiekunów już jesienią – mówi Karol Gaweł, prezes Smart Kids Planet .