W Gorzowie powstanie zespół handlowo-usługowy. Najemcami Netto i McDonald's

Część inwestycji ma przylegać do salonu Agata Meble, natomiast sklep i restauracja powstaną pomiędzy salonem meblowym a zaplanowaną drogą.

McDonald’s i droga mają powstać do końca tego roku, a Netto do końca 2022.

Inwestorem zespołu handlowo-usługowego jest katowicka Sigma Group, która ma już wszystkie pozwolenia na budowę.