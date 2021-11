W grudniu wrócą limity w sklepach i restauracjach?

Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń rekomenduje Rada Medyczna przy premierze, opowiada się za nimi także minister zdrowia Adam Niedzielski. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale możliwe, że od 1 grudnia zostaną wprowadzone ostrzejsze limity osób mogących przebywać w zamkniętych pomieszczeniach.

Jak dowiedziała się Interia, do kina czy restauracji weszłoby jeszcze mniej klientów niż obecnie. Aktualne maksimum to 75 proc. miejsc lub 1 os. na 10 mkw. Limity miałby - tak jak teraz - nie obowiązywać zaszczepionych przeciw COVID-19.

Jeśli sprawdzi się pierwsza prognoza i liczba zachorowań zacznie spadać w najbliższych dniach, to możliwe, że obostrzenia nie zostaną rozszerzone. Aktualne rządowe rozporządzenie dot. restrykcji obowiązuje do 30 listopada.

Polacy chcą paszportów covidowych i wprowadzania lokalnych lockdownów

Przypomnijmy, z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że 59,5 proc. ankietowanych Polaków oczekuje promocji szczepień i wprowadzenia paszportów covidowych i związanych z tym ograniczeń dla osób niezaszczepionych. "Rz" podaje, że 53,1 proc. osób uważa, że rząd powinien natychmiast podjąć działania zmierzające do ograniczenia skali pandemii, w tym wprowadzić lokalne lockdowny.

Jak było rok temu?

W zeszłym roku w listopadzie obowiązywał lockdown. Jak to dokładnie wyglądało?

7 listopada, w związku z rosnącymi wskaźnikami zakażeń koronawirsuem, rząd zamknął wszystkie sklepy w galeriach handlowych, poza sklepami spożywczymi i aptekami. Obostrzenia miały obowiązywać przynajmniej do 29 listopada. W sklepach o powierzchni poniżej 100 mkw. obostrzenia zostały zmienione do 1 osoby na 10 mkw. (wcześniej było to 5 osób na kasę). W przypadku sklepów powyżej 100 mkw. powierzchni dopuszczalna liczba osób pozostała bez zmian - czyli 1 osoba na 15 mkw.

Pod presją organizacji handlowych i przedsiębiorców, którzy domagali się otwarcia centrów w przedświątecznym okresie, 28 listopada przywrócone zostało funkcjonowanie sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych obowiązywał limit osób - maksymalnie 1 osoba na 15 mkw. Gastronomia nadal działała wyłącznie "na wynos".

Nadal obwiązywały tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. zrezygnowano z tego obostrzenia w tym dniu.

Handel zyskał też dodatkową niedzielę handlową - 6 grudnia br.