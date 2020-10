W H&M sprują swetry i zrobią z nich nowe

fot. H&M

Jak ze starych ubrać uszyć nowe, wykorzystując raz już użytą bawełnę? Odpowiedzią ma być system Looop, zainstalowany w sklepie H&M w Sztokholmie. Ma ruszyć w poniedziałek 12 października.

"By walczyć ze zmianami klimatu, musimy zmienić modę. A jednym ze sposobów jest gospodarka obiegu zamkniętego" - pisze szwedzki koncern odzieżowy H&M w komunikacie.

Looop pruje stare ubrania i z odzyskanych włókien szyje nowe w ciągu 5 godzin. Jak utrzymuje H&M, nie potrzebuje do tego wody ani chemikaliów. Konieczne jest jedynie dodanie "niewielkiej ilości" bawełny, która powstała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

H&M twierdzi, że pracuje nad tym, by dodatkowego materiału było coraz mniej, a jest on niezbędny, bo podczas mechanicznego prucia tkaniny jej włókna ulegają skróceniu

Technologię Looop H&M opracował wspólnie z hongkońskim Instytutem Ubrań i Tekstyliów (HKRITA). To w tej chwili jedyna działająca taka maszyna, ale HKRITA planuje udzielać licencji na użytą technologię, by cała branża odzieżowa miała do niej dostęp.

H&M prowadzi program wymiany ubrań od 2013 roku. W sklepach sieci można oddać do recyklingu ubrania dowolnej firmy. Ale teraz, dzięki Looopowi, cały proces będzie odbywał się na miejscu.

Koszt przemiany starego ubrania w nowe to 100 szwedzkich koron (43 zł) dla uczestników programu lojalnościowego H&M i 150 koron (64 zł) dla pozostałych klientów. Na razie można przerobić swoje ubranie na sweter, kocyk dla dziecka lub apaszkę.

H&M zobowiązał się, by do 2030 roku wszystkie używane przez niego materiały pochodziły z recyklingu lub powstawały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aktualnie jest to 57 proc.

Największy konkurent H&M, Inditex, też zmierza w podobnym kierunku - podaje CNN Money. W 2019 roku ogłosił, że stosowane w produkcji ubrań sygnowanych marką Zara bawełna, len i poliester będą pochodziły z recyklingu lub będą pozyskiwany w "zielony" sposób.