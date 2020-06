W I kw. Monnari ze spadkiem przychodów o 4,5 mln zł

Odzieżowa spółka Monnari Trade opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2020 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 53,78 mln zł wobec 58,28 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek o 7,73 proc.). Strata przed opodatkowaniem to 8,4 mln zł (pogłębienie o 279 proc.) a strata netto 7,6 mln zł (pogłębienie o 268 proc.)

- W marcu sprzedaż spadła o 67 proc. rok do roku. Dodatkowo I kwartał tradycyjnie należy do okresów wyprzedażowych, co wpływa negatywnie na realizowaną marżę, która wyniosła 51,5 proc. - napisano w raporcie spółki. - Podniesienie minimalnej płacy oraz stosunkowo wysokie poziomy kursów euro i USD miały wpływ na wzrost kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży o 4 proc. w stosunku do 1 kwartału 2019 r. W efekcie grupa kapitałowa odnotowała spadek wyniku operacyjnego do kwoty (-) 6 mln 422 tys. zł wobec (-) 2 mln 168 tys. zł w I kwartale 2019 r. Wynik netto zamknął się stratą w wysokości 7 mln 599 tys. zł w porównaniu do 2 mln 065 tys. zł, co oznacza pogłębienie straty o 268 proc.

Spółka nie ma własnego zakładu produkcyjnego, jednak powstają w niej wszystkie projekty i cała spójna koncepcja kolekcji. Wykonanie zlecane jest firmom zewnętrznym w Polsce, Chinach i innych krajach.