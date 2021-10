W jakich sklepach kupują Polacy? Ranking sieci sklepów specjalistycznych

W najnowszym badaniu YouGov BrandIndex konsumenci ocenili wiodące marki sklepów specjalistycznych pod względem jakości oferty.

Agencja Inquiry przedstawia ranking dotyczący sklepów z elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD, sklepów sportowych, a także sieci DIY w oparciu o dane z III kwartału 2021 r., w porównaniu do ubiegłego roku.

Polski rynek sklepów stacjonarnych z elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD jest zdominowany przez czterech graczy – są to sieci RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt oraz Neonet. Wśród sklepów z elektroniką najlepszy rezultat w kontekście jakości w trzecim kwartale tego roku uzyskała marka RTV Euro AGD z wynikiem 46,9 proc. Na drugim miejscu uplasował się Media Expert (wynik 42,5 proc.), a na trzecim – z wyraźniejszą stratą do lidera – Media Markt (37,6 proc.). Zdecydowanie niżej oceniany jest Neonet (24 proc.). Pytanie zostało zadane osobom znającym daną markę.

Przeczytaj także: Leroy Merlin szuka kasjerów

- Zestawiając rezultaty rok do roku obserwujemy, że najwyższy wzrost odnotował lider kategorii, RTV Euro AGD, który poprawił swój wynik o 2,4 p.p. Sklepy Media Expert oraz Media Markt również poprawiły swoją ocenę, jednak w wyraźnie mniejszym stopniu niż RTV Euro AGD, odpowiednio o 0,5 i 0,9 punktu procentowego. Z kolei najsłabszy w kategorii Neonet poprawił się o 1,8 p.p. - podaje Inquiry.

Z kolei wśród sklepów sportowych zdecydowanie pod względem postrzeganej jakości wyróżniają się dwie marki. Jest to Decathlon, który osiągnął wynik 43,3 proc. oraz 4F z minimalnie niższym rezultatem 42,4 proc. W porównaniu do wyników analogicznego okresu w roku ubiegłym, Decathlon poprawił się o 2,6 p.p., a 4F odnotował spadek aż o 3,9 p.p., co pozwoliło francuskiej marce na zajęcie pierwszego miejsca.

W przypadku sieci DIY najlepszy wynik osiąga Castorama (44 proc.), a drugie miejsce zajął Leroy Merlin (41,1 proc.). Warto odnotować, że Leroy Merlin poprawił swój wynik aż o 5,1 punktów procentowych rok do roku, jednak to nie wystarczyło na wyprzedzenie Castoramy. Na nieco dalszych miejscach, ale z dobrym wynikiem, plasują się IKEA oraz OBI.