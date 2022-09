W Katarze kibice będą mogli napić się piwa przed meczem

Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej będą rozgrywane w kraju muzułmańskim gdzie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Dla FIFA jest to duży problem ponieważ jednym ze sponsorów tytularnych jest amerykański producent piwa. Zgodnie z ustaleniami, do których dotarł Reuters, wynika, że władze Kataru zgodziły się na to , aby kibice z biletami mogli na stadionie kupić piwom na trzy godziny przed rozpoczęciem meczu oraz godzinę po ostatnim gwizdku.

