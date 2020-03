W kategorii piwa marki własne sieci handlowych stanowią 3 proc. rynku

fot. mocnego piwa sprzedaje sie coraz mniej

W 2019 roku wolumen czystego alkoholu sprzedawanego w postaci piwa zmniejszył się aż o 1,6 proc rdr. Na znaczeniu od lat tracą piwa mocne (o zawartości alkoholu powyżej 6,1%), które w ubiegłym roku spadły o 3,9 proc. Obecnie stanowią one 7,6 proc. wolumenu wszystkich marek piwa. Spadł również wolumen piw alkoholowych (-1,9 proc.). Polacy mniej chętnie sięgają po tradycyjne lagery (zaw. alk. 0,5-6,1%), które odnotowały spadek o 2,7 proc. Mało popularne są marki własne sieci handlowych, które stanowią obecnie mniej niż 3 proc. rynku piwa.

W 2019 r. wypiliśmy blisko 0,6 miliona hektolitrów piwa alkoholowego mniej w porównaniu do 2018 r.

Z analiz firmy Nielsen wynika, że piwa 0,0% stanowią niemal 5 proc. rynku piwa i taki sam odsetek w odniesieniu do całego rynku napojów bezalkoholowych. Spośród piw 0,0% najchętniej wybierane są warianty smakowe (2,9 proc. kategorii), tuż za nimi lagery (1,6 proc.), a zestawienie zamykają bezalkoholowe specjalności (0,2 proc.), których stale przybywa.

U naszych zachodnich sąsiadów piwa 0,0% odpowiadają za 7,5 proc. rynku piwa w ogóle, w Rosji stanowią one 2,3 proc. rynku, zaś u nas – 4,7 proc., podobnie z resztą jak u Czechów i Słowaków (odpowiednio 4,6 i 4,9 proc.) mówi Marcin Cyganiak, dyrektor komercyjny w firmie Nielsen.



Bieżący rok to czas kolejnych wyzwań dla branży. Obserwowana jest kumulacja wyższych kosztów produkcji (surowce, energia, koszty pracy) z wprowadzoną z początkiem roku podwyżką akcyzy o 10%. Dodatkowe wymogi wiążą się z wprowadzaną tzw. opłatą cukrową, która obejmie smakowe piwa bezalkoholowe. Poza zwiększonym kosztem wynikającym z samej opłaty, przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych wymogów dotyczących przekazywania danych i raportowania sprzedaży. Kolejnym obszarem regulacyjnym, w którym wprowadzane będą zmiany systemowe jest gospodarka odpadowa.

W 2019 roku branża odnotowała niewielki spadek całkowitej wielkości sprzedaży (o 0,5 proc.) przy jednoczesnym wzroście wartości rynku o 3,4 proc. Jest on wynikiem premiumizacji oraz wzrostu średniej ceny piwa na rynku związanego z inflacją.

Przewidujemy, że utrzyma się tendencja spadkowa zawartości alkoholu w piwie. Odpowiadać za to będzie dalszy spadek sprzedaży piw mocnych oraz rozwój oferty piw bezalkoholowych. Można oczekiwać również stabilizacji wielkości sprzedaży - mówi Paul Davies, prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Prognozy są jednak niepewne z uwagi na trudne do przewidzenia skutki nowych regulacji oraz inflacji wywierających presję na wyższe ceny piwa. Mogą one ograniczać popyt. Z drugiej strony pozytywnie na wzrost wielkości sprzedaży wpłynąć mogą dwa duże wydarzania sportowe: mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz Olimpiada Letnia.